بومبيو: روسيا والصين دولتان غير ديمقراطيتان ولذلك تدعمان مادورو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن أن " الوضع الإنساني في فنزويلا يتطلب اجراءات فورية"، معتبرا ان "الأزمة الإنسانية لم تعد سرا في فنزويلا نتيجة سياسة النظام الاشتراكي هناك".
وراى بومبيو أن "روسيا والصين دولتين غير ديمقراطيتين ولذلك تدعمان نيكولاس مادورو والولايات المتحدة تؤيد خوان غوايدو للانتقال بفنزويلا إلى الديمقراطية ونطالب مجلس الأمن بدعم النظام الجديد هناك".
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