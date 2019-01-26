استولى على 6 ملايين جنيه.. بلاغًا يتهم رئيس مخازن ونجله بالنصب في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم السبت، القبض علي رئيس مخازن مجموعة شركات، للاشتراك مع نجله فى الاستيلاء على حوالي 6 ملايين جنيه من المواطنين، بداعي استثمارها فى مجال تجارة الدواجن والأعلاف، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ لقسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص، مقيمين بناحية كفر الزقازيق القبلى بالشرقية، يتهمون "مجدى.م" 58 سنة، رئيس مخازن إحدى شركات المبانى، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ونجله "محمد" بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 5 ملايين، و796 ألف جنيهًا مصريًا، بزعم استثمارها فى مجال الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية وسنوية، وتوقفا عن تسديد تلك الأرباح لهم منذ عام 2017.

جري إخطار العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.