الجيش اليمني يحرر مناطق بمديرية حيدان بصعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ

أحرز الجيش اليمني تقدما كبيرا في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد عقب معارك ضارية خاضها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، اليوم السبت، أن الوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي حررت خلال معارك الأيام الماضية، جبال "النغيرة "، وجبال "الصافية"، ووادي "الصافية"، وتباب وادي "خلب"، وجبل "الضرائب"، وجبال "العشش"، و جبل "المسواح"، وتباب "كوع مران".

كما تمكنت الوية العروبة من تحرير قرى "المروة" و"الشعب"، و"بيت جيلان"، و"المفجر"، و"الكسارة "، وصولا إلى خط "الرمادية" ومفرق "جمعة بني فاضل".

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

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