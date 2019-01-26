إصابة عشرين فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ
أصيب عشرون مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية "المغير" شرق مدينة رام الله.
وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية.
يذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول الذى تشهده "قرية المغير" - وهي من القرى التي تقع على خطوط التماس، ولا تقل معاناة القرية عن باقي البلدات والقرى المحاذية لأراضي عام 1948، أو القدس.
وتمتد أراضي القرية حتى حدود الأغوار، وقد تعرضت لاعتداءات المستوطنين خلال السنوات الماضية، حيث اقتلعوا المئات من أشجار الزيتون، إضافة لمنع الاحتلال المواطنين من الوصول لأراضيهم الزراعية، وحرق المستوطنين المحاصيل الزراعية، فيما تجاوز الأمر إلى حرق مواقع أثرية ودينية في القرية، والاستيلاء على مئات "الدونمات" في المنطقة وما حولها من القرى.
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