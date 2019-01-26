بحجة استثمارها.. مدير مخازن ونجله يستوليان على 6 ملايين من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع نجله في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة الدواجن والأعلاف.

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من "6 أشخاص، مقيمين بناحية كفر الزقازيق القبلي بالشرقية"، بقيام "مجدي.م"، 58 سنة، رئيس مجموعة مخازن إحدى شركات المباني، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ونجله "محمد"، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تقدر 5 مليون، و796 ألف جنيه مصري؛ وذلك بحجة استثمارها في مجال الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية وسنوية، وتوقفا عن تسديد تلك الأرباح لهم منذ عام 2017.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.