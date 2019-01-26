مصرع شيخ قبيلة الترابين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
لقي شيخ قبيلة الترابين في جنوب سيناء مصرعه، اليوم السبت، في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء.
وتلقى اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بوقوع انقلاب سيارة ملاكي السويس، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 40 كيلو متر من مدينة أبوزنيمة، في اتجاه رأس سدر، أسفر عن مصرع "سلام جازي سليم" 49 سنة، شيخ قبيلة الترابين.
ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر العام تحت تصرف النيابة.
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