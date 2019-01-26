الآلاف من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون في أنحاء فرنسا

تظاهر الآلاف من أنصار حركة "السترات الصفراء" في شوارع العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، اليوم السبت.

وتشهد فرنسا، منذ منتصف نوفمبر الماضي، احتجاجات على السياسة الإصلاحية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وتدني القوة الشرائية. ويطالب بعض أنصار "السترات الصفراء" باستقالة رئيس البلاد.

وبحسب بيانات الحكومة، شارك 84 ألف شخص في مظاهرات يوم السبت الماضي التي شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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كان ماكرون أعلن في ديسمبر الماضي عن إجراءات اجتماعية بمليارات اليورو لتهدئة الأزمة، ودعا إلى إجراء نقاش بين الفرنسيين يتمكن خلاله الفرنسيون من تقديم مقترحات حتى منتصف مارس المقبل.

وكان ماكرون (41 عاماً) نفسه قد شارك في واحدة من حلقات النقاش التي عقدت في جنوب البلاد الأسبوع الماضي.