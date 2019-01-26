مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا يصل مصر

وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، قادماً من ألمانيا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

يستعرض بيدرسون، خلال الزيارة، آخر التطورات فى سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك ينهي معاناة الشعب السوري.

تأتي هذه الزيارة في إطار أولى جولاته في المنطقة منذ تعيينه، والتي يزور خلالها أيضا لبنان الثلاثاء القادم.

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وصرحت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي الجديد سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية وجامعة الدول العربية وبعض السوريين المقيمين فى مصر.

وكان بيدرسون قد بدأ فى 7 يناير الحالي مهامه خلفاً للمبعوث السابق ستيفان دى ميستورا الذى أمضى أربع سنوات فى عمله.