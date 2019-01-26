بدء المرحلة النهائية للمناورات التدريبة للجيش الايراني

الجيش الايراني - ارشيفية كتب - محمد علي محمد انطلقت صباح اليوم السبت المرحلة النهائية لمناورات القوة البرية للجيش الايراني"اقتدار 97". وقال المتحدث باسم المناورات العميد نوذر نعمتي، في تصريحات صحفية، إن المرحلة النهائية للمناورات بدأت باطلاق قذائف المدفعية الثابتة والمتحركة بمختلف العيارات على نطاق واسع ضد اهداف العدو الافتراضي في مسافات تتراوح بين 10 و 30 كم بقذائف ذكية وبالغة الدقة. ضد اهداف العدو الافتراضي في مسافات تتراوح بين 10 و 30 كم بقذائف ذكية وبالغة الدقة. وأضاف نعمتي أنه بعد ذلك ستقوم الوحدات المدرعة والمشاة الالية بتنفيذ عمليات هجومية منسقة لتدمير مواقع العدو المفترض ومعداته. وأوضح المتحدث أنه سيتم في المرحلة النهائية للمناورات تنفيذ عمليات المطاردة والتدمير الكامل لتحصينات العدو المفترض، مضيفاً انه تزامنا مع المناورات ستقوم مروحيات طيران الجيش الهجومية بالتواجد في المنطقة لدعم الوحدات المدرعة عبر تنفيذ عمليات الاستطلاع واطلاق النيران الكثيفة على مواقع العدو.

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