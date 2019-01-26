بومبيو يحمّل مادورو مسئولية الأزمة في فنزويلا

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حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في بلاده و"سرقة مستقبل" شعبه.
ودعا بومبيو، في مستهل جلسة مجلس الأمن لبحث الأزمة في فنزويلا اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى دعم "تطلعات الفنزويليين إلى الديمقراطيةو"رفض الدولة المجرمة" وتشكيل "حكومة ديمقراطية جديدة" برئاسة زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان جوايدو.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "مستعدة لدعم الشعب الفنزويلي والوقت حان لدول أخرى لاتخاذ هذا الموقف فالتأخر
ودعا بومبيو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، منتقداً روسيا والصين وسوريا وإيران لدعمها مادورو.
وأضاف بومبيو: "الوقت حان لانقاذ شعب فنزويلا والاعتراف بحكومة ديمقراطية جديدة برئاسة غوايدو ووضع حد لهذا الكابوس".
كما حث وزير الخارجية الأمريكي قوات الأمن الفنزويلية على ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين المعارضين لمادورو.
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