شباب المصريين في الخارج يطلقون حملة تبرعات لزوجة وابنة شهيد الشهامة

كتبت:منال رضاوي

اهتم موقع "شوارع مصرية" Egyptian streets الموجه باللغة الإنجليزية، الذي أطلقه الشاب المصري محمد خيرت، من شباب المصريين بالخارج، بنشر قصة شهيد الشهامة، المواطن المصرى الراحل"سيد طه طلبه" 28 عاما، والذى يعمل مكوجى بمنطقة البساتين، ودفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته، لإبراز الدور الوطني الذي قام به دفاعا عن شرف سيدة.

وقام الموقع بالتعاون مع عدد من شباب

المصريين في الخارج و آخرين بإطلاق حملة تبرعات لزوجة وابنة "شهيد الشهامة" كما أطلق عليه بمواقع التواصل الاجتماعي، والمساعدة في توفير حياة كريمة لهم وضمان تعليم لابنته.وتواصل خيرت مع وزارة الهجرة للوصول لأسرة المواطن، وذلك كمشاركة مجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وفي إطار إلايمان بالمبادرات الاجتماعية مثل مبادرة "حياةكريمة"، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة، وتكريما للدور العظيم الذي قام به شهيد الشهامة، وفي إطار اهتمام الموقع بالأخبار التي تتعلق بالحياة اليومية لأبناء الشعب المصري، وتقديرا منهم لشهامة الفقيد.يعد "شوارع مصرية" موقع إلكتروني يبث من أستراليا، ويهتم بعرض أخبار مصر اليومية وإلقاء الضوء على أي مشاكل أو صعوبات أو مقترحات في كافة المجالات كالتعليم والصحة إضافة بالقطع إلى تشجيع السياحة وإبراز الوجه الحضاري لمصر وكذا التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.