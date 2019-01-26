ارتفاع حصيلة المفقودين جراء انهيار سد بالبرازيل إلى 300 شخصاً

صورة لأحد المواقع بعد انهيار السد

وكالات

ارتفعت حصيلة الأشخاص المدرجين في قائمة المفقودين من جراء انهيار سد بالبرازيل إلى 300 شخص.



وأكد متحدث باسم فرق الإطفاء المحليّة بولاية "ميناس جرايس" جنوبي شرق البلاد اليوم السبت، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي" نيوز الأمريكية، هذه التقديرات التقريبية لعدد المفقودين وذلك في أعقاب الحادث

الذي وقع أمس الجمعة.

من جانبه، قال متحدث باسم الدفاع المدني بولاية "ميناس جرايس" إنه تم انتشال تسعة أشخاص عن طريق مروحية كانوا عالقين في وحل كثيف نتيجة انهيار السد، مشيرًا إلى أنه - بشكل

إجمالي - تم إنقاذ 189 آخرين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا الذين لقوا مصرعهم من جراء الحادث والذين أدرجوا على قائمة المفقودين لا تزال غير ثابتة ومرشحة للارتفاع، لا سيما في ظل مواصلة أعمال الإنقاذ.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم من جراء الحادث.