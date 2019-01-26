ارتفاع حصيلة المفقودين جراء انهيار سد بالبرازيل إلى 300 شخصاً

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ارتفعت حصيلة الأشخاص المدرجين في قائمة المفقودين من جراء انهيار سد بالبرازيل إلى 300 شخص.
الذي وقع أمس الجمعة.
وأكد متحدث باسم فرق الإطفاء المحليّة بولاية "ميناس جرايس" جنوبي شرق البلاد اليوم السبت، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي" نيوز الأمريكية، هذه التقديرات التقريبية لعدد المفقودين وذلك في أعقاب الحادث
من جانبه، قال متحدث باسم الدفاع المدني بولاية "ميناس جرايس" إنه تم انتشال تسعة أشخاص عن طريق مروحية كانوا عالقين في وحل كثيف نتيجة انهيار السد، مشيرًا إلى أنه - بشكل
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا الذين لقوا مصرعهم من جراء الحادث والذين أدرجوا على قائمة المفقودين لا تزال غير ثابتة ومرشحة للارتفاع، لا سيما في ظل مواصلة أعمال الإنقاذ.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم من جراء الحادث.
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