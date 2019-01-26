انت الان تتابع مقتل 50 شخصا جراء انهيار سد في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس بلدية ميناس جيريس البرازيلية، برومادين افيمارا، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم وذلك بسبب انهيار سد في منجم شركة فالي في ولاية ميناس جيريس بجنوب البرازيل، إذ نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية عن رئيس البلدية قوله: «إنه ليس لديه حتى الآن معلومات أكثر تفصيلا عن الحادث، لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، ولا تزال التدفقات الطينية تنزلق على طول النهر»، جاء ذلك بعد أن تم الإعلان، في وقت سابق، عن 200 مفقود على الأقل جراء انهيار السد.

وتسبب انهيار السد في غمر مناطق واسعة بالوحل ودمار العديد من المنازل، في حين أجرت طائرات مروحية عمليات إنقاذ جوي للعالقين والمتضررين في المنطقة. من جانبه أكد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، أنه سيقوم بتفقد جوي للمنطقة المنكوبة على متن مروحية، بهدف تقدير حجم الخسائر، بالإضافة إلى إرسال ثلاثة وزراء فيدراليين

وتسبب انهيار السد في غمر مناطق واسعة بالوحل ودمار العديد من المنازل، في حين أجرت طائرات مروحية عمليات إنقاذ جوي للعالقين والمتضررين في المنطقة. من جانبه أكد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، أنه سيقوم بتفقد جوي للمنطقة المنكوبة على متن مروحية، بهدف تقدير حجم الخسائر، بالإضافة إلى إرسال ثلاثة وزراء فيدراليين إلى المكان. ونشر الرئيس البرازيلي، يائير بولسونارو، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، الجمعة، قائلاً: «إن الشاغل الرئيسي للحكومة في هذه اللحظة هو تقديم الرعاية لضحايا هذه المأساة المرعبة»، وفقًا لما ذكرته cnn. وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015 مما أدى إلى مقتل 19 شخصا في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل. اقرأ أيضًا: البرازيل تواجه «فوضى المساجين».. 300 جندي لوقف العنف

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 شخصا جراء انهيار سد في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.