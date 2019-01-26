محتجون يقتحمون معسكرا للجيش التركي في شمال العراق

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جدة - خالد شويل - رويترز (دهوك) قال سكان إن محتجين اقتحموا معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في منطقة كردستان العراق اليوم (السبت) وأحرقوا سيارات واعتلوا دبابات. قال سكان إن محتجين اقتحموا معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في منطقة كردستان العراق اليوم (السبت) وأحرقوا سيارات واعتلوا دبابات. وأضاف السكان أن المتظاهرين يحتجون على ضربات جوية شنتها تركيا في المنطقة أخيراً.



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