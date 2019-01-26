شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: سنعترف بغوايدو «رئيسا» لفنزويلا إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال 8 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)

حددت إسبانيا اليوم (السبت) مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في فنزويلا وإلا ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو «رئيسا» موقتا لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة في دعمه.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في إعلان رسمي بثه التلفزيون: «إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا».