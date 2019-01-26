شكرا لقرائتكم هادي والأمير فهد بن تركي يناقشان الوضع الميداني باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما استمع الرئيس هادي إلى شرح موجز لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وثمن الرئيس هادي خلال اللقاء الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها السعودية لدعم اليمن وقيادته الشرعية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد هادي بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة السعودية.

الر\يس اليمني وقائد القوات المشتركة

من جانبه استعرض قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية، مؤكداً على العمل معا لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وبروح الفريق الواحد.

ولفت إلى جملة الانتهاكات والخروق التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تتنافى مع جهود السلام والقانون الإنساني في الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين وما خلفته معها من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل.