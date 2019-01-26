أعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ ​جيريمي هانت​، أنّ "لندن ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​ رئيسًا ل​فنزويلا​، إذا لم تجر انتخابات جديدة ونزيهة في غضون 8 أيام".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم تجر انتخابات جديدة خلال 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.