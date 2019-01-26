التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب الصراف​، في دارته في بلدة كرم عصفور - عكار، النائب ​مصطفى علي حسين​. وتمحور اللقاء حول التعويض للعكاريين عن الأضرار الّتي لحقت بهم جراء العاصفة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصراف بحث مع حسين في التعويض للعكاريين عن أضرار العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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