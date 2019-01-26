مصادر للـLBC: الحريري مصمم على حسم الموضوع الحكومي الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مواكبة ل​تشكيل الحكومة​ لقناة الـ LBC أن "رئيس المكلف ​سعد الحريري​ مصمم على حسم الموضوع الحكومي الأسبوع المقبل،وفي ضوء ما ستسفر عنه المشاورات سيكون له موقف"، مشيرة الى أن "الأمور حتى الآن ما زالت تدور في حلقة مفرغة والحديث عن أفكار جديدة غير دقيق لأن ما يتم استحضاره هو أفكار سبق أن جرى التداول بها ولم يتم في ضوئها التوصل إلى نتيجة".

واوضحت المصادر أن "الحريري ليس لديه ما يقدمه من تضحيات وتنازلات اكثر مما قدمه حتى الآن، وهو يريد تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن إذا تم تذليل العقد المعروفة".