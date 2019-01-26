أنور الخليل: لبنان يعيش اليوم أكثر عهد فساد واستهتار بالقوانين منذ إنشائه

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، على أنّه "قد استفحل في بلدنا مرض خبيث اسمه ​الفساد​، عَشعَش في مؤسسات الدولة دون استثناء"، لافتًا إلى أنّ "​لبنان​ احتلّ المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، مسجّلًا بذلك تراجعًا سيّئًا مقارنة مع العام الّذي سبقه، إذ كان يحتلّ لبنان المرتبة 136".

وشدّد خلال تكريمه الطبيبة المتخصّصة في الأمراض والأورام السرطانية في الجامعة الأميركية الدكتورة سالي تمرز، في دارته، على أنّ "هذا الفساد يبدأ من أقرب المقرّبين إلى قمة الهرم السياسي، بل هرم الحكم، حتّى أصبح يمارَس علنًا دون حياء، في كامل الجسم اللبناني"، مؤكّدًا أنّه "آن الأوان للقيام بعمل جراحي نوعي قبل فوات الأوان".

وتوجّه الخليل إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلًا: "أخاطبك بكلّ محبة إذ انّك بحسب ​الدستور​ رمز وحدة الوطن، وتقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت مرّة واحدة تحت هذا الواجب لتقول لأقرب المقربين إليك: كفى فسادًا وإفسادًا والتهامًا لأموال هي حق للبلاد والعباد، وليست لتكديسها في إثراء غير مشروع؟".

وأوضح بكلامه الموجّه إلى الرئيس عون، إلى أنّه "قد مرّ على خطاب قسمك سنتين وثلاثة أشهر، وبدلًا من أن يتحقّق ما أقسمت عليه، ها هو لبنان يعيش اليوم أكثر عهد فساد واستهتار بالقوانين منذ تاريخ إنشائه".

وأعرب عن أمله، بالنسبة إلى ​تشكيل الحكومة​، أن "يبقى رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ على ما أعلنه في مجالسه الخاصة الأسبوع الماضي، من نيّة حاسمة لولادة الحكومة خلال أسبوعين".