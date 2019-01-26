بزي: للإستفادة من التجارب المريرة الماضية والتخلي عن النكد السياسي

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أنه "علينا الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالأخص بعد أن لمسنا من الأيام الماضية، ان هناك نفسا ايجابيا وزخما وتعاطيا جديدا باتجاه حسم الأمور وإنهاء الملف الحكومي ونحن في كتلة التحرير وحركة امل ما زلنا نقدم كل المرونة والتسهيلات الضرورية كي تبصر الحكومة النور وتتوجه الى حل ومعالجة ما ينتظرها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية".
وفي كلمة له خلال رعايته حفلا رياضيا لمدارس بنت جبيل دعا بزي إلى "الاتعاظ والاستفادة من التجارب المريرة الماضية والتخلي عن النكد السياسي، والشد على الذات والتنبه إلى ما يجري حولنا من أزمات وتوترات إقليمية".
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