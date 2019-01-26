شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من تَراجع في ​الجاهلية​، لن يعيد اعتباره بالتعدّي على صلاحيات المفتش العام ل​قوى الأمن الداخلي​ العميد جوزيف كلاس، لأنّ الأخير بعيد كلّ البعد عن ما جاء في مضمون المذكّرة الصادرة بحقّه من قِبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​عماد عثمان​، ولأنّ زمن احتكار الصلاحيات داخل مجلس قيادة قوى الأمن قد ولّى".

كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: زمن احتكار الصلاحيات داخل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي قد ولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.