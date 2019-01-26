الصايغ: جنبلاط لن يتنازل عن حقيبة الصناعة

اشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ إلى أن "الوضع الإقتصادي يتراجع بشكل هائل وهناك تفاؤل حكومي"، معتبرا أنه "إذا تنازل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن الوزير رقم 11 نذهب الى تأليف الحكومة"، مضيفا:"أيّ فريق ينال 11 وزيراً يتحكّم بالحكومة ونحن ضدّ هذا المنطق وحلفاء باسيل لن يقبلوا بإعطائه القوّة له حصراً".
وفي حديث تلفزيوني رأى الصايغ أن "إعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن التشكيل غير مطروح ولكن هناك نصائح بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وآخرها كانت من مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل".
وأكد الصايغ أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لن يتنازل عن حقيبة الصناعة ونحن كفريق "أدّينا قسطنا الى العلا"، مضيفا:"نحن ضدّ المشاريع المذهبيّة وقمنا بما علينا كفريق سياسي للوصول إلى حلّ حكوميا".
وأوضح ان "هناك قضايا عدّة مُعلَّقة بسبب تعطيل الحكومة ورسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي إذا حصلت ستخلق مشكلة أكبر"، مضيفا:" لدى إيران قوّة في لبنان ستستخدمها ولبنان بعث برسالة الى العالم بأنّه "مش خرجنا نحكم" وأصبحنا دولة فاشلة".
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