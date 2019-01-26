الصايغ: جنبلاط لن يتنازل عن حقيبة الصناعة

اشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ إلى أن "الوضع الإقتصادي يتراجع بشكل هائل وهناك تفاؤل حكومي"، معتبرا أنه "إذا تنازل رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ عن الوزير رقم 11 نذهب الى تأليف الحكومة"، مضيفا:"أيّ فريق ينال 11 وزيراً يتحكّم بالحكومة ونحن ضدّ هذا المنطق وحلفاء باسيل لن يقبلوا بإعطائه القوّة له حصراً".

وفي حديث تلفزيوني رأى الصايغ أن "إعتذار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ عن التشكيل غير مطروح ولكن هناك نصائح بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وآخرها كانت من مساعد وزير الخارجية الأميركي ​ديفيد هيل​".

وأكد الصايغ أن "رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لن يتنازل عن حقيبة الصناعة ونحن كفريق "أدّينا قسطنا الى العلا"، مضيفا:"نحن ضدّ المشاريع المذهبيّة وقمنا بما علينا كفريق سياسي للوصول إلى حلّ حكوميا".

وأوضح ان "هناك قضايا عدّة مُعلَّقة بسبب تعطيل الحكومة ورسالة ​رئيس الجمهورية​ الى ​المجلس النيابي​ إذا حصلت ستخلق مشكلة أكبر"، مضيفا:" لدى إيران قوّة في ​لبنان​ ستستخدمها ولبنان بعث برسالة الى ​العالم​ بأنّه "مش خرجنا نحكم" وأصبحنا دولة فاشلة".