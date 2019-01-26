لفت رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، إلى أنّ "الأمور تسير بشكل جيّد حسب ما قال رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​". وأعرب عن أمله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تتشكّل الحكومة قريبًا لتنجز ما ينتظرها من مهمّات، وتكون حكومة وحدة وطنية وتشكّل فريق عمل واحدًا".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: الأمور تسير بشكل جيد ونأمل أن تتشكل الحكومة قريبا لتنجز ما ينتظرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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