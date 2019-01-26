محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن سفير الخرطوم بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور مصر غدًا الأحد. وقال السفير في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن زيارة البشير لمصر غدًا ستستغرق يومًا واحدًا.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السوداني بالقاهرة: البشير يزور مصر غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.