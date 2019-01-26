محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
استنكرت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص ينادي في مكبر للصوت، بحثًا عن أوراق إجابات امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لـ101 طالب منازل ونظامي، في لجنة مدرسة تلت الإعدادية بإدارة الفشن التعليمية.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن الواقعة قيد التحقيق، موضحة أنه تم إيقاف رئيس اللجنة والمراقب الأول، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، بالإضافة إلى إحالة الموضوع للنيابة العامة والإدارية للتحقيق فيه.
وكان رئيس اللجنة والمراقب الأول، وأثناء نقلهما أوراق إجابة الطلاب في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، من مقر لجنة المدرسة الإعدادية بقرية تلت إلى مركز التجميع، مستخدمين دراجة بخارية، أسقطا أوراق الإجابة أثناء سيرهما.
واستأجر الاثنان، سيارة ربع نقل تحمل مكبر صوت، جابت أنحاء مركز الفشن، للبحث عن الأوراق المفقودة، ورصد أحد رجال الأعمال مكافآة قدرها 5 آلاف جنيه، لمن يجد الأوراق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- "ورق امتحان ضايع يا ولاد الحلال": شخص يهتف من "ربع نقل".. والتعليم ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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