23 مارس.. الحكم في دعوى بطلان قانون "التجمهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء نشر قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم، بجلسة 23 مارس.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
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