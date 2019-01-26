وزير القوى العاملة: 100 مليون جنيه لشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لاستخراج شهادة (أمان) لهذه الفئة، رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع الشهادات ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيلها.

وقال الوزير -خلال تسليمه اليوم السبت 446 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة المسجلة بالأقصر- إن ما تم إصداره من شهادات أمان حتى الآن وصل إلى 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة لهؤلاء.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة نجحت في بدء إعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وتمكنت من إعداد قاعدة ضمت بيانات مليونين و500 ألف عامل، وهي عينة جيدة ليتم إيجاد آليات لرعاية هذه الفئة من العمالة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والتنظيم النقابي لوضع آليات تشغيل هذه الفئة، وتضمن رعايتها من النواحي الاجتماعية والصحية وتدريبهم وتشغيلهم لضمان فرصة عمل لكل منهم في المستقبل.

وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وقال الوزير "لم نكتفي بشهادات أمان، وقد تم اعتبار 2019 عاما للتدريب علي مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، لتدريب الشباب على كافة المهن المطلوبة في سوق العمل، ونستهدف جزء كبير من العمالة غير المنتظمة لتدريبها علي حرفة أو مهنة حتي يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم".

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها سوف تقوم من خلال 38 مركزا فضلا عن 13 وحدة متنقلة بالقرى والنجوع تابعة لها بتدريب هذه الفئة لإتاحة عمل شريف ودخل ثابت لها، كاشفا عن أنه سوف يطلق في أوائل فبراير المقبل الدورات التدريبية في 7 ورش بمركز قفط بقنا من خلال استراتيجية للتدريب والتشغيل الأمثل لتعلم الشباب الحرف المختلفة، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأعطي الوزير تعليماته لمديرية القوى العاملة بالأقصر،للانتهاء من مركر التدريب المهني بالرضوانية ليبدأ العمل من مارس المقبل بدورات تدريبية للشباب في 4 ورش، منها الخراطة والحياكة وصيانة السيارات،وإعطائهم شهادات باجتياز الدورة، ومساعدتهم على فتح ورش خاصة بهم، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "تم الاتفاق على إنشاء مركز تدريب بمدينة القرنة بغربي محافظة الأقصر، حيث سيتم توفير المكان المناسب من قبل المحافظة على مساحة تتناسب لإقامة عدد من الورش لتدريب أبناء المدنية على المهن المطلوبة بها ، مؤكدا أننا بذلك نفتح أبواب زرق للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين".​