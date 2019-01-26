وزير الأوقاف يتفقد جناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب ويقرر خصما على إصداراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمعرض الكتاب الدولى - المقام حاليا - حيث التقى رواد الجناح وتعرف على آرائهم تجاه إصدارات المجلس.

وصرح الوزير في بيان له اليوم السبت، بأنه قرر إجراء خصم قدره ٥٠ ٪ على جميع إصدارات الوزارة "العصرية" في مجال تجديد الخطاب الديني، وذلك للأئمة ووعاظ وواعظات الأوقاف والأزهر، وأعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية ، والإعلاميين من أعضاء نقابة الصحفيين ، وجميع أعضاء اتحاد كتاب مصر، وذلك بحد أقصى مائتي جنيه.

واشار الوزير إلى أن هذا الخصم - الذى يسري من يوم غد الأحد، ينطبق على الكتب المترجمة للغات المختلفة، وإلى حين انتهاء معرض الكتاب، بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إجراء خصم قدره ٢٥ ٪ لجميع رواد المعرض من تلك الفئات.​