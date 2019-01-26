المبعوث الأممي الجديد لسوريا يصل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)
وصل إلى القاهرة اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا، جير بيدرسون، قادما من ألمانيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.
ويستعرض بيدرسون خلال الزيارة آخر التطورات في سوريا، وسُبُل التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك ينهى معاناة الشعب السوري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار أولى جولاته بالمنطقة منذ تعيينه، والتي يزور خلالها أيضا لبنان الثلاثاء القادم.
وصرحت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي الجديد سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية وجامعة الدول العربية وبعض السوريين المقيمين في مصر.
وبدأ بيدرسون في 7 يناير الحالي مهامه خلفا للمبعوث السابق ستيفان دي ميستورا الذي أمضى أربع سنوات في عمله دون التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
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