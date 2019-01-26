الأرشيف المصور.. مبادرة جديدة لتوثيق الناشرين بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

يعاني الكثير من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، عند البحث عن صورة أو معلومة عن كتاب أو ناشر بمعرض الكتاب، لذا أطلق مجموعة من الشباب مبادرة الأرشيف المصور، لتوثيق الصور للكتاب والناشرين، وتوفيرها مجانًا على صفحة فريق "أيزو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور علاء فريد، مسؤول فريق أيزو للتصوير الفوتوغرفي، إنه أطلق مبادرة الأرشيف المصور، بمساعدة المصورين أحمد صلاح ومحمود مسعود، لإنشاء قاعدة بيانات وصور لجميع الكتاب والناشرين بمعرض الكتاب.

وأوضح فريد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المبادرة انطلقت هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب وتواجده بالمكان الجديد في التجمع.

وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب وفرت المكان، وفريق العمل تحمل كافة الخدمات التقنية من معدات وأعمال تصوير،.

وتابع: "الإقبال كثيف جدًا منذ بدء المبادرة، حيث نستقبل يوميًا نحو 300 كاتب وناشر وصحفي، ويتم رفع وتحميل الصور إلكترونيًا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني عقب انتهاء فعاليات المعرض لعرض الصور الخاصة بالكتاب والناشرين المشاركين مجانًا.​