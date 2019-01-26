جمعية إيساكا العالمية للتكنولوجيا بصدد إطلاق مبادرات تستشرف...

شامبورغ، إلينوي-السبت 26 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تأسست "إيساكا" العالمية لتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها جمعية تضمّ أكثر من 450 ألف متخصص محترف و140 ألف عضو قوي، على يد سبعة أفراد. وهي جمعية تُعنى بتدقيق ومعالجة البيانات الإلكترونية في كاليفورنيا في فجر عصر أنظمة المعلومات - في عام 1969.

هذا وتتمتع "إيساكا"، التي تقدم خدماتها للمتخصصين في مجالات التدقيق والحوكمة والمخاطر والأمن الإلكتروني وإلى المؤسسات التي يعملون فيها، بحضور في 188 دولة. وتتخذ الشركة بالقرب من شيكاغو، بإلينوي، في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها. وفي العام الماضي، أسست "إيساكا" أيضاً شركة تابعة لها في بكين، بالصين، واستحوذت على معهد "سي إم إم آي" عام 2016.

وخلال عام 2019 - الذي يصادف الذكرى السنوية الخمسين على تأسيسها - اعتمدت "إيساكا" شعاراً بعنوان "تكريم ماضينا. خلق مستقبلنا". وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التي خططت لها للاحتفال بهذا الإنجاز، وتشمل ما يلي:

تحويل مبادرة التدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات - في فبراير 2019، ستقوم "إيساكا" بإطلاق موقع مصغر بشأن تحويل مبادرة التدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات يتضمن موارد من شأنها مساعدة المدققين في مجال تكنولوجيا المعلومات على الغوص في مستقبل المهنة بنجاح، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، ويضم الموقع نتائج عن دراسة جديدة عالمية أجرتها "إيساكا" حول مستقبل التدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات شملت أكثر من 4000 مدقق في مجال تكنولوجيا المعلومات.

توسيع نطاق شهادة "كوبيت" 2019 - من أجل ضمان مواكبة شهادة "كوبيت" 2019 لأحدث التقنيات والتوجيهات، ستقوم "إيساكا" بتحديث هذه الحافظة بشكل منتظم، من خلال استخدام صفحة جديدة ل"كوبيت" على "ويكيبيديا" ستمكّن الخبراء من جميع أنحاء العالم من مشاركة وجهات نظرهم حول الإضافات القيّمة والتحديثات على هذا الإطار.

مؤتمرات وفعاليات جديدة - من خلال شراكة تم الإعلان عنها العام الماضي مع مجموعة "إنفوسيكيوريتي"، ستقوم "إيساكا" بإطلاق معرض ومؤتمر "إنفوسيكيوريتي" من "إيساكا" لأمريكا الشماليّة ، في 20 و21 نوفمبر 2019، في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية. وستكشف النقاب أيضاً عن مؤتمر أمن وتدقيق وإدارة الكمبيوتر في أوروبا/ "سي إس إكس"، بين 16 و18 أكتوبر 2019، في جنيف، بسويسرا.

وقال روب كلايد، رئيس مجلس الإدارة لجمعية "إيساكا"، ومدير معتمد في مجال أمن المعلومات ("سي آي إس إم") في هذا السياق: "بصفتي عضو دائم في ’إيساكا‘، ومتطوع، ورئيس مجلس الإدارة فيها خلال مرحلة الإنجازات هذه، إنني متحمس أكثر من أي وقت مضى لأن أكون جزءاً من هذه المؤسسة، ولأن أكون شاهداً عما سيحدث في عام 2019 وما بعده". وأضاف: "نحن نحتفل بماضينا، الأمر الذي سيلهمنا ويحفزنا ويدفعنا نحو تحقيق مستقبل أفضل. هذا وتطورت الذكرى السنوية الخمسين على تأسيس هذه المؤسسة لتصبح تجربة دائمة وشاملة واحتفاءً عالمي المستوى".

ومن جهته، قال برينان بيه. بايبيك، مدقق معتمد في أنظمة المعلومات ("سي آي إس إيه")، ومدير معتمد في مجال أمن المعلومات ("سي آي إس إم")، ومعتمد في مراقبة المخاطر وأنظمة المعلومات ("سي آر آي إس سي")، وأخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد ("سي آي إس إس بيه")، ونائب رئيس المجلس الحالي ورئيس مجلس إدارة مرتقب في يونيو في "إيساكا": "فيما نحتفل بعام الإنجازات هذا، سنغتنم هذه الفرصة لإعادة النظر في ماضينا الغني والتعبير عن شكرنا للأعضاء والمتطوعين والموظفين لدينا الذين لهم الفضل في ما نحن عليه اليوم". وأضاف: "لذلك يعتبر هذا الوقت الأنسب والفرصة الأفضل للتطلع نحو تحقيق مستقبل محفوف بالإثارة والتشويق".

منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً، أي في العام نفسه الذي مشى خلاله أول بشري على سطح القمر، ساعدت "إيساكا" المدققين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمختصين في تكنولوجيا الأعمال على الارتقاء بوظائفهم ومساعدة الشركات التي يعملون فيها على تحقيق الإمكانات الإيجابية للتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "إيساكا" أطلقت موقعًا إلكترونياً احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيسها يضم مقاطع فيديو، وسلسلة من البث الصوتيّ عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى السنوية، ورسوم بيانية، وصور وغيرها المزيد عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.isaca50.org. يمكن للأعضاء وغيرهم المشاركة في حملة "أين تتواجد ’إيساكا‘ في العالم؟" عبر الرابط التالي: www.isaca50.org/participate ومتابعة المحادثة باستخدام الهاشتاغ ISACA50#.

بالإضافة إلى ذلك، سيُحتفل بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيس "إيساكا" في مؤتمرات أمن وتدقيق وإدارة الكمبيوتر "كاكس" التابعة للجمعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤتمرات أمن وتدقيق وإدارة الكمبيوتر "كاكس" في أمريكا الشمالية، التي ستعقد بالقرب من لوس أنجلوس، في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية - حيث تم تأسيس الجمعية للمرة الأولى.

لمحة عن "إيساكا"

تعتبر "إيساكا" (isaca.org)، التي تحتفل حاليّاً بالعام الخمسين على تأسيسها، جمعيةً عالمية تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الإمكانات الإيجابية للتكنولوجيا.

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