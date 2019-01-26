متظاهرون يحرقون مقرًا للقوات التركية شمالي العراق

قام متظاهرون عراقيون غاضبون اليوم السبت بحرق أحد مقرات التابعة للقوات التركية في محافظة دهوك، شمالي العراق، على خلفية مقتل خمسة مواطنين عراقيينخلال قصف الطائرات التركية.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الإخبارية عن مصدر أمني عراقي في محافظة دهوك
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