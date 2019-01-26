مركز الملك سلمان للإغاثة يدين استهداف نزلاء مخيم "شليلة" باليمن

وكالات:

أدان مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية " بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية "الإرهابية " التي استهدفت اليوم السبت مخيم نازحي قرية "شليلة " في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص ، وإصابة ثلاثين آخرين ،

بإصابات خطيرة - بينهم نساء وأطفال من النازحين الذين يقطنون المخيم - مشيرا إلى احتمال ارتفاع أعداد الضحايا ، لخطورة الإصابات .



وأكد المركز - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أنه يواصل متابعة تطورات

هذا الحدث مع السلطة المحلية اليمنية ، منددا بتلك الجريمة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ، أوالقانون الإنساني الدولي.



وأهاب بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية الانقلابية منتهكة المبادئ الدولية وحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة ، وإعاقة وصولها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها .