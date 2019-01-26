أدان مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية " بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية "الإرهابية " التي استهدفت اليوم السبت مخيم نازحي قرية "شليلة " في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص ، وإصابة ثلاثين آخرين ،بإصابات خطيرة - بينهم نساء وأطفال من النازحين الذين يقطنون المخيم - مشيرا إلى احتمال ارتفاع أعداد الضحايا ، لخطورة الإصابات .
وأكد المركز - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم - أنه يواصل متابعة تطورات
وأهاب بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية الانقلابية منتهكة المبادئ الدولية وحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة ، وإعاقة وصولها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها .
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدين استهداف نزلاء مخيم "شليلة" باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.