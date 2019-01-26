إسبانيا وفرنسا تمهلان مادورو 8 أيام للإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو

وكالات:

أعلنت فرنسا وإسبانيا، اليوم السبت، أنهما ستعترفان برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للدولة إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال ثمانية أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الشخصي على موقع تويتر - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24"اليوم السبت "ينبغي أن يملك الشعب الفنزويلي فرصة لتقرير مستقبله بصورة

حرة. إذا لم يُعلن عن تنظيم انتخابات خلال ثمانية أيام، فنحن مستعدون للاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا لإطلاق عملية سياسية، ونعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين".

كما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عبر "تويتر" أيضا بأن بلاده "لا تسعى إلى الإطاحة بحكومات،

بل تريد الديمقراطية والانتخابات الحرة في فنزويلا. على أي حال، إذا لم يتم هناك الإعلان خلال ثمانية أيام عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية ستعترف إسبانيا بجوايدو رئيسًا لفنزويلا".

ويبالغ جوايدو من العمر 35 عاما، وأعلن نفسه رئيسا انتقاليا، و دعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معتبرا الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية، وقد اعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية.