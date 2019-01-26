كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون يقتحمون مقرا للجيش التركي في دهوك ويحرقونه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمال العراق، اليوم السبت، مقرا أمنيا تركيا بعد يومين على القصف التركي الذي أودى بحياة خمسة مدنيين من المحافظة.

وقال مصدر كردي لـRT إن "بين المتظاهرين أهالي ضحايا القصف"، مبينا أن "التظاهرات حدثت بمنطقة شيلادزي (التابعة لقضاء العمادية) وأسفرت عن حرق آليات عسكرية تركية وحرق أجزاء من المقر التركي".

وأضاف أن "بعض المتظاهرين جرحوا أثناء الهجوم على مقر القوات التركية التي تتواجد في المحافظة"، مشيرا إلى وجود معلومات عن "أسر المتظاهرين لبعض الجنود الأتراك".

واستهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، مواقع منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في مدينة تل رفعت.

وأطلقت مدفعية الجيش التركي،20 قذيفة على مواقع "ي ب ك" في محيط تل رفعت الواقعة جنوب شرق أعزاز شمالي سوريا.

والخميس، استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع المنظمة في المدينة بـ 5 قذائف وقبلها بيوم بـ 12 قذيفة.

ونفذت خلايا تابعة لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الأسبوع الجاري عددا من التفجيرات استهدفت مدن وبلدات منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين حررهما الجيش التركي والجيش السوري الحر من التنظيمات الإرهابية، ما أسفر عن وقع قتلى وجرحى من المدنيين.

وتسيطر "ي ب ك" منذ فبراير 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر عبر إرسال المفخخات.

وباتت تل رفعت مركزا للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".



