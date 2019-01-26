اللحظات الأولى لانهيار سد بالبرازيل (فيديو)

رصد مقطع فيديو، نشره موقع "ديلي موشن" لحظة انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن فقدان المئات ومقتل 9 أشخاص على الأقل.

وأظهرت اللقطات المصورة انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه التي كان يحتجزها وهروب العشرات من العمال.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ أمس الجمعة، عندما انهار السد المشيد في منجم للحديد وتملكه شركة "فالي".

وقال أفيمار دي ميلو بارسيلوس، رئيس بلدية برومادينهو البرازيلية التي حدث فيها انهيار السد، بولاية ميناس جيرايس، مركز التعدين بالبرازيل، إن رجال الإنقاذ عثروا على 7 جثث في الساعات التالية للكارثة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من جهته، قال فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي للتعدين إنه لم يعرف مصير سوى ثلث العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وعددهم 300 تقريبا.

وأضاف أن سيلا من الأوحال اجتاح مكاتب المنجم بما في ذلك مطعم في وقت تناول الغداء.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو الولاية وأن يحلق فوق المنطقة التي شهدت الكارثة صباح اليوم بعد أن أرسل ثلاثة من الوزراء إلى المنطقة أمس الجمعة.

وما زالت ولاية ميناس جيرايس تتعافى من جراء انهيار سد أكبر في نوفمبر عام 2015، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا في أسوأ كارثة بيئية بالبرازيل.

ودفن انهيار السد قرية وأدى إلى تدفق نفاية سامة إلى أحد الأنهار الرئيسية. وكان هذا السد مملوكا لمشروع مشتركبين شركتي فالي و(بي.إتش.بي بيليتون).