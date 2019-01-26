كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان": مسودة لاتفاق بشأن إنهاء الحرب تم إعدادها مع المبعوث الأمريكي الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "طالبان" أن مسودة لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان تم إعدادها أثناء محادثات أجرتها الحركة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني.

ونقلت "رويتر" عن المصادر في الحركة، اليوم السبت، أن المبعوث الخاص لواشنطن، زالماي خليلزاد، يتوجه إلى كابل لإطلاع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على التقدم الذي تم تحقيقه في مفاوضات تجري بين "طالبان" ومسؤولين أمريكيين في قطر.

وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من الاتصال مع السفارة الأمريكية في كابل للحصول على تأكيد منها على صحة أنباء عن إعداد مسودة الاتفاق وزيارة خليلزاد.