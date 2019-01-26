كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوات للتظاهر والاعتصام في الميادين الكبرى بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين، السبت، إلى التظاهر والاعتصام يوم غد الأحد، محددا ميادين كبرى عامة للتظاهر.

وكان الناطق الرسمي باسم الشرطة أكد أن البلاد لم تشهد أمس أي تجمهرات ما عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى مقرّا بتفريقها وفقا للقانون.

هذا وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى مظاهرات عامة، الجمعة، والصلاة في الساحات العامة.

كما دعا التجمع إلى اعتصامات في الميادين ومظاهرات ليلية تستمر منذ بداية الأسبوع الحالي وتنتهي بما أسماه موكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

وكان هذا التجمع المعارض قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.

وأسفرت الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، عن مقتل شخص واحد، على الأقل، وعشرات الجرحى.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، وإعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، توسع منذ 19 ديسمبر 2018، ليشمل أنحاء متفرقة في السودان، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.