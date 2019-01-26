قمة الرجاء والساحلي التونسي-القنوات الناقلة

سيكون بإمكان جماهير الرجاء الرياضي التي لم تستطع الالتحاق بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إمكانية متابعة مباراة ذهاب ربع نهائي البطولة العربية على قناتين مفتوحتين، وذلك انطلاقاً من الساعة الخامسة مساًء.
النسور الخضر، بقيادة المدرب خوان كارلوس غاريدو،سيكونون أمام اختار قوي بملعب الأمير مولاي عبد الله بحثاً عن وضع القدم الأولى بدور نصف نهائي البطولة العربية، قبل التوجه لتونس لخوض إياب حارق.
هذا وسيمكن متابعة القمة المغاربية على القناتين:
أبو ظبي المفتوحة 1
قنوات Beout Q ، التي أعلنت قبل ساعات نقلها المواجهة المغاربية، رغم التحذيرات التي تلقتها في مناسبات عديدة لعدم بث المباريات، التي تحمل حقوق الشباك التلفزيونية.
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