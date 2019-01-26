بعد انتشار الفيديو المروع…اعتقال الأم التي أخرجت ابنها من النافدة بعدما نسي المفتاح داخل الشقة-فيديو

أسفر الانتشار الواسع للفيديو الذي ظهرت فيه أم مصرية، تدفع بطفلها إلى القفز إلى الشقة المجاورة لبيتهم، كعقاب له بعد أن نسي مفتاح الشقة التي تقيم فيها الأسرة، عن إلقاء القبض على الأم، وإحالتها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق معها.

وحسب مصادر إعلامية، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للسلطات المصرية بعد القبض على الأم.

وأكدت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حسب المصادر ذاتها، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجلت البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الفيديو كشف أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى “شرفة مجاورة” لفتح باب الشقة المغلقة بعد أن فقدت مفاتيحها وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، ووسط صيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت العشماوي إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي يظهر فيه الطفل يصرخ بأعلى صوته خوفا من السقوط أرضا من الطابق الثالث لبيته، وهو الفيديو الذي أرعب الجميع وأثار اهتتمامهم، حيث تم ترويجه بصورة كثيفة للبحث عن السيدة، واستدعائها للتحقيق.

وحسب المصادر ذاته، وسمع جيران السيدة صراخ الطفل، وتدخلوا لإنقاذه ومنع معاقبته بالضرب من والدته، فيما طالب مغردون البحث عن السيدة ومعرفة بياناتها لتقديمها للمسؤولين بوزارات الداخلية والتضامن والمجلس القومي للطفولة، لمعاقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.