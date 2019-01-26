الأهلي يخرج عن صمته بعد أخبار رحيل أزارو

جدد نادي الأهلي المصري، تشبثه بخدمات الدولي المغربي وليد أزارو، واضعاً حداً للأخبار التي راجت بالفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل المهاجم عن نادي القرن بعد سنة ونصف على التحاقه تقريباً بالمجموعة.

مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، أكد الخبر في حديثه قبل ساعات لوسائل إعلام محلية، خصوصاً وأن إصابة أزارو جرت على الأهلي مشاكل عديدة، ووضعت اللاعب تحت أنظار الأندية المتربصة بخدماته.

تقارير إعلامية مصرية، قالت إن لاعب الأسود أجل فكرة الرحيل عن ناديه الأهلي المصري إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بناء على اتفاق سابق مع الإدارة، لكنه يفضل مناقشة المقترحات التي توصل بها وكيل أعماله مبكراً، تفادياً لتعثرها كما حصل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

المصدر ذاته، أشار إلى أن رحيل أزارو عن نادي القرن أصبح مسألة وقت فقط، وإدارة الكرة بدأت تحركاتها لمتابعة مجموعة من المهاجمهين الأجانب وأيضاً بالدوري المصري، لتعويض الرحيل المرتقب للاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي.

يُشار، إلى أن أزارو حصل على عطلة “استثنائية” للسفر إلى المغرب لأسبوع، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في مواجهة بيراميدز،والتي سيتغيبه عن الملاعب لحوالي خمسة أسابيع، قبل العودة قبل 3 أيام لاستئناف العلاج الطبيعي مع الأهلي.