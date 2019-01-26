نشر الفنان المغربي يونس البولماني، صباح اليوم السبت، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “ماعلاباليش” على قناته الرسمية على “اليوتوب”.
وفي تصريح خص به “اليوم24″، أكد يونس البولماني أن هذه الأغنية تأتي بعد الإشاعات “المغرضة” حسب قوله، والتي تم نشرها والإدعاء فيها بطلاقه من زوجته.
وأشار إلى أن كلمات الأغنية تحمل رسائل واضحة للأشخاص الذين يتحدثون في عيوب الناس، ويتفنون في إشاعة أخبار زائفة يمكن أن تنتج عنها عواقب وخيمة تؤثر في حياة الناس ومحيطهم.
وأضاف البولماني، على أن آخر إصدار أطلقه قبل أغنية “ماعلاباليش” كان أغنية “هاد الشباب مالو”، مشيرا إلى أنه يستعد لإطلاق عدد من الأغاني “البلدية” المتميزة حسب تعبيره خلال شهر مارس القادم من هذه السنة بعد عودته من الجولة الأوربية.
كانت هذه تفاصيل خبر “بعد إشاعة طلاقه من زوجته .. يونس البولماني يرد بأغنية “ماعلاباليش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.