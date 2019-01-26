“بعد إشاعة طلاقه من زوجته .. يونس البولماني يرد بأغنية “ماعلاباليش

نشر الفنان المغربي يونس البولماني، صباح اليوم السبت، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “ماعلاباليش” على قناته الرسمية على “اليوتوب”.

وفي تصريح خص به “اليوم24″، أكد يونس البولماني أن هذه الأغنية تأتي بعد الإشاعات “المغرضة” حسب قوله، والتي تم نشرها والإدعاء فيها بطلاقه من زوجته.

وأشار إلى أن كلمات الأغنية تحمل رسائل واضحة للأشخاص الذين يتحدثون في عيوب الناس، ويتفنون في إشاعة أخبار زائفة يمكن أن تنتج عنها عواقب وخيمة تؤثر في حياة الناس ومحيطهم.

وأضاف البولماني، على أن آخر إصدار أطلقه قبل أغنية “ماعلاباليش” كان أغنية “هاد الشباب مالو”، مشيرا إلى أنه يستعد لإطلاق عدد من الأغاني “البلدية” المتميزة حسب تعبيره خلال شهر مارس القادم من هذه السنة بعد عودته من الجولة الأوربية.