قلنسوة: العشرات يحتجون على سياسة الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أبناء مدينة قلنسوة والمنطقة عصر اليوم، السبت، على المدخل الرئيسي للمدينة، احتجاجا على سياسة هدم البيوت بدعوة من القوى الوطنية في المدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع لوقت قصير احتجاجا على سياسة الهدم الحكومية، حتى تدخلت الشرطة وأبعدت المتظاهرين من الشارع.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كـ"هدم البيوت سياسة ظالمة" و"سنبقى وسترحلون مهما هدمتم".

كما أطلقوا هتافات منددة بالهدم، ودعوا كافة السكان للالتحام وراء القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، قبيل التظاهرة، الناشط أشرف أبو علي، وذلك بذريعة التحريض على العنف ضد سياسة الهدم.

كما جرى نصب خيمة احتجاج على المدخل الرئيسي للمدينة، يوم أمس، ضمن الفعاليات الاحتجاجية.