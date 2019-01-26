أفغانستان: مسودة اتفاق بين طالبان وواشنطن لإنهاء الصراع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر في حركة طالبان، التي تسيطر على نصف أفغانستان، إن مفاوضي الحركة ومسؤولين أميركيين وضعوا، اليوم السبت، اللمسات الأخيرة في اجتماعاتهم في قطر على بنود مسودة لاتفاق ينهي الحرب الأفغانية التي اندلعت قبل 17 عاما.

جاء ذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات في الدوحة، بين حركة طالبان وواشنطن.

وبحسب "رويترز"، سيتوجه المبعوث الأميركي الخاص، زلماي خليل زاد، إلى العاصمة الأفغانية، كابل، لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.

ولم يتسن للوكالة الحصول على تعليق من السفارة الأميركية في كابل لتأكيد رواية مصادر طالبان أو زيارة خليل زاد.

وأشارت تقارير أولية إلى أن مسودة الاتفاق تدعو لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 18 شهرا.

كما تتضمن المسودة "ضمانات لعدم تحويل أفغانستان إلى قاعدة إرهابية".

وعلى صلة، قال مسؤولون أفغان إن انفجارا عرضيا أسفر عن مقتل أربعة من عناصر طالبان ومدني، بالقرب من فعالية رياضية في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم الجيش، حنيف رضائي، إن أحد القتلى في ولاية باغلان، شمالي البلاد، كان قائدا محليا. وقال مسؤول إقليمي ان 20 شخصا آخرين، من بينهم عناصر من طالبان ومدنيون تجمعوا لمشاهدة مباراة في الكرة الطائرة، أصيبوا بجروح.

تحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

في مكان آخر في أفغانستان، قُتلت طالبة جامعية عندما انفجرت قنبلة مثبتة في سيارة، وفقا لمكتب حاكم ولاية نانغارهار.