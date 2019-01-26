سورية: مقتل 42 بينهم 13 مدنيا بقصف للتحالف الدولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن قصفا صاروخيا للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استهدف آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي سورية، أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم 13 مدنيا.

وذكر المرصد أن قصفا صاروخيا للتحالف الدولي استهدف، في وقت متأخر الجمعة، منازل في أراض زراعية قرب بلدة الباغوز، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم 13 مدنيا.

وبين القتلى 7 سوريين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، بالإضافة إلى ستة عراقيين غير مقاتلين، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الجهاديين يستخدمون هذه المنطقة لشن هجماتهم المضادة".

ورغم الهجمات المضادة التي شنّها التنظيم، أحرزت قوات سورية الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، تقدما سريعا في الأسابيع الأخيرة، وتمكّنت من السيطرة على القسم الأكبر من آخر جيوب التنظيم في المنطقة.

وفشل التنظيم، الخميس، في استعادة بلدة الباغوز في هجوم مضاد، ما أدى إلى مقتل نحو 50 مقاتلا من الجانبين وفرار آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، نحو الأراضي التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية خلال الأيام الأخيرة، وفقا للمرصد.