الغلاف: لحظة الطرب | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الخميس، 07/ 02/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت
كيف نطرب، ولماذا؟ ماذا يبث الطرب في نفوسنا، وأي لحظات الموسيقى تلك التي تثيره فينا؟ رغم أن لكل فرد ما يطربه، بالإمكان تقصي الجوامع المشتركة التي تسمح بلحظة الطرب، ونوع الموسيقى الذي تكون مثل هذه اللحظات غايته الأسمى. بالاعتماد على مقتطفات موسيقية، يعرض الكاتب والناقد الموسيقي فادي العبد الله بعض جوانب الإجابات على هذه الأسئلة.
الغلاف هي سلسلة جلسات شهرية تجمع مجلة معازف مع دار النمر، تعقد في يوم الخميس الأول من كل شهر.
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