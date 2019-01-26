انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 دول أوروبية تمهل مادورو 8 أيام لإجراء انتخابات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 03:50 مساءً - أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا اليوم السبت، أنها ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للدولة إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً مؤقتاً" لفنزويلا، في خطوة أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سارع إلى الاعتراف بالأخير.

وفي المقابل، اعترفت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ودول مجموعة ليما، وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وكندا، بالمعارض الفنزويلي.

من جانب آخر أيّدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدّى قبل أيام اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.

وتعيش البلاد منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الأوضاع ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.

يتبع..