- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال برصاص المقاومة الأحوازية في خور موسى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:34 مساءً, 26 يناير 2019 م
المناطق - الأحواز
لقي ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال الإيراني، مصرعهما برصاص مجموعة من رجال المقاومة الأحوازية، استهدفت مركبة تابعة للاحتلال.
وذكرت مصادر لـ”أحوازنا”، أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة خور موسى، حيث استهدفت المجموعة المقاومة، دورية لشرطة النظام الإيراني، مما أدى إلى مقتل الضابط والجندي على الفور.
وأفادت وكالة إيلنا الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في “ميناء الخميني”، ما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.
وقال نائب قائد قوى شرطة الاحتلال في الأحواز ، العقيد علي قاسمبور، إن أشخاصاً مجهولين شنوا هجوماً على دورية لعناصر الشرطة في منطقة “بلوار خامنئي” في خور موسى، ما أدى لمقتل اثنين منهم.
وأضاف أن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال برصاص المقاومة الأحوازية في خور موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.