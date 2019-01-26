شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بمختلف أنواع الأسلحة .. خروقات الحوثي مستمرة وتستهدف المواطنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 745 خرقاً منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة غربي اليمن حتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفادت تقارير فرق الرصد التابعة للحكومة اليمنية، اليوم السبت، بأن خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى استشهاد 51 مواطنا يمنيا وإصابة 370 آخرين جراحات بعضهم خطيرة، وذلك وفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة وأماكن تواجد النازحين ومواقع الجيش، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها.

وأكد المصدر أن المليشيا استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار.

وذكر أن المليشيا الحوثية قصفت خلال الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأكد أن المليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

كما قُتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، في قصف شنته مليشيا الحوثي ، على مخيم للنازحين في محافظة حجة.

وذكرت المصادر ، أن المليشيا قصفت بعدد من من صواريخ الكاتيوشا مخيم “شليلة” و “بني الحداد” للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين جلهم من النساء والأطفال.

ويعيش نازحو قرى شليلة وبني الحداد في مخيم اُستحدث لهم مؤخرًا وسط منطقة صحراوية، بعد أن هجرهم المتمردون الحوثيون من منازلهم بسبب قصف مناطقهم الخميس قبل الماضي.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية، للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.